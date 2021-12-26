СФ одобрил закон об ответственности должников за неполную уплату алиментов

Совет Федерации одобрил закон об ответственности должников за неполную уплату алиментов. По словам авторов закона, обычно к ответственности привлекают тех, кто полностью не платит алименты в течение двух и более месяцев.

Согласно статистике Росстата, каждый пятый родитель, который должен получать алименты по решению суда, на самом деле их не получает – в результате, общая задолженность по "детским" алиментам к осени этого года составила более 150 миллиардов рублей, рассказали в Федеральной службе судебных приставов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.