Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 ноября

Несвойственная для начала зимы погода сохранится в Москве до декабря. В столицу снова идет потепление. В ближайшие дни будет пасмурно, но в основном без осадков. Только 27 ноября синоптики обещают небольшой дождь.

Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве. Для украшения использовалось 5 километров световых гирлянд и более 10 тысяч игрушек. Среди декораций есть шары, расписанные вручную. Ель станет одной из главных достопримечательностей фестиваля "Путешествие в Рождество".

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Купить их можно будет только на сайте театра, в кассах билеты продаваться не будут. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. Кроме того, часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

