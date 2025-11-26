Форма поиска по сайту

26 ноября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 ноября

Несвойственная для начала зимы погода сохранится в Москве до декабря. В столицу снова идет потепление. В ближайшие дни будет пасмурно, но в основном без осадков. Только 27 ноября синоптики обещают небольшой дождь.

Новогоднюю 22-метровую елку нарядили на Манежной площади в Москве. Для украшения использовалось 5 километров световых гирлянд и более 10 тысяч игрушек. Среди декораций есть шары, расписанные вручную. Ель станет одной из главных достопримечательностей фестиваля "Путешествие в Рождество".

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Купить их можно будет только на сайте театра, в кассах билеты продаваться не будут. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. Кроме того, часть билетов на декабрьские спектакли будет доступна к приобретению на аукционе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

