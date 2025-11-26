"Зумер", "сигма" и междометие "пупупу" стали претендентами на слово 2025 года. Всего в шорт-листе портала "Грамота.ру" их 12. Среди остальных кандидатов – "выгорание", "лимб", "проявленность", "имба", "промпт", "слоп", "брейнрот", "подсветить" и "ред-флаг". В общей сложности лингвисты рассматривали больше 500 вариантов.

В течение года специалисты наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ. На следующем этапе приглашенные эксперты проголосуют и выберут из списка одно слово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.