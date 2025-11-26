Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 16:15

Общество

"Зумер", "сигма" и междометие "пупупу" стали претендентами на слово 2025 года

"Зумер", "сигма" и междометие "пупупу" стали претендентами на слово 2025 года

Столичные ЗАГСы начнут прием заявлений на 2026 год с 27 ноября

Жители столичного ЖК "Филатов луг" рассказали, что не могут парковаться возле дома

Новая волна потепления пришла в Москву

Мосгорсуд вынесет решение по делу многодетной семьи, которую хотят выселить из квартиры

Московская семья может лишиться квартиры, за которую уже выплатила ипотеку

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

"Атмосфера": пасмурная погода и дождь ожидаются в Москве 26 ноября

Температура воздуха поднимется до 5 градусов в Москве 27 ноября

Московские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады по робототехнике

"Зумер", "сигма" и междометие "пупупу" стали претендентами на слово 2025 года. Всего в шорт-листе портала "Грамота.ру" их 12. Среди остальных кандидатов – "выгорание", "лимб", "проявленность", "имба", "промпт", "слоп", "брейнрот", "подсветить" и "ред-флаг". В общей сложности лингвисты рассматривали больше 500 вариантов.

В течение года специалисты наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ. На следующем этапе приглашенные эксперты проголосуют и выберут из списка одно слово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика