Столичные ЗАГСы начнут прием заявлений на 2026 год с 27 ноября

Столичные ЗАГСы 27 декабря начинают прием заявлений на регистрацию брака в 2026 году. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, количество доступных слотов увеличится на 1% по сравнению с 2025 годом.

Для молодоженов будут доступны 17 выездных локаций в рамках проекта "Новые адреса счастья", включая особняк Спиридонова, Москвариум и Останкинскую телебашню. Подать заявление можно онлайн через порталы mos.ru и "Госуслуг".

