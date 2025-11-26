Ученые обнаружили простой способ ослабления симптомов депрессии за 30 минут

Международная команда ученых обнаружила, что симптомы депрессии можно ослабить всего за 30 минут с помощью тренировки средней интенсивности.

Физическая активность запускает перестройку нейронных связей и улучшает настроение, хотя при затяжной депрессии требуется медикаментозная поддержка.

Психологические тесты добровольцев, пробежавших 30 минут в умеренном темпе, показали снижение эмоционального напряжения, уменьшение усталости и тревоги, а также рост уверенности в себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.