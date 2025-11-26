В РФ родители начали обсуждать сбор денег на новогодние мероприятия в школьных чатах

В преддверии Нового года в России в родительских чатах активно обсуждают сборы денег на праздничные мероприятия. Как поясняют юристы, утренники в школах и детсадах являются частью образовательной программы и проводятся бесплатно, а все дополнительные расходы – исключительно по желанию родителей.

Эксперты напоминают, что подарки учителям не должны превышать стоимость 3 000 рублей, а деньги и алкоголь дарить не рекомендуется. Универсальными вариантами остаются цветы, канцелярия и сладкие наборы. Любые сборы должны быть добровольными, а право отказаться от участия сохраняется за каждой семьей.

