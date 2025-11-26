26 ноября, 07:15Общество
Резкое похолодание ожидается в Москве в ближайшие часы
В Москве наблюдается мокрый снег, который при достижении земли превращается в воду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы резко похолодает, и снегопад усилится, что может привести к заметанию улиц.
Снег будет образовывать ледяную корку, поэтому специалисты рекомендуют носить комфортную и устойчивую обувь для предотвращения падений. Тем, кто планирует выезжать на работу, советуют рассмотреть вариант использования общественного транспорта.
