26 ноября, 07:15

Общество

Резкое похолодание ожидается в Москве в ближайшие часы

"Московский патруль": подростки стали чаще попадать в больницу из-за отравления газом

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

"Новости дня": в РФ предложили изменить схему оплаты общедомовых коммунальных расходов

"Новости дня": эксперты объяснили, как избежать покупки поддельной икры

"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых в квартире

"Вопрос спорный": нужно ли украшать подъезды к Новому году

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве до вечера 26 ноября

В Москве наблюдается мокрый снег, который при достижении земли превращается в воду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы резко похолодает, и снегопад усилится, что может привести к заметанию улиц.

Снег будет образовывать ледяную корку, поэтому специалисты рекомендуют носить комфортную и устойчивую обувь для предотвращения падений. Тем, кто планирует выезжать на работу, советуют рассмотреть вариант использования общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

