Резкое похолодание ожидается в Москве в ближайшие часы

В Москве наблюдается мокрый снег, который при достижении земли превращается в воду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы резко похолодает, и снегопад усилится, что может привести к заметанию улиц.

Снег будет образовывать ледяную корку, поэтому специалисты рекомендуют носить комфортную и устойчивую обувь для предотвращения падений. Тем, кто планирует выезжать на работу, советуют рассмотреть вариант использования общественного транспорта.

