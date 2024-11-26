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26 ноября, 17:30

Общество

Спрос на тарологов на новогодних корпоративах вырос на 20%

Спрос на тарологов на новогодних корпоративах вырос на 20%

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Москвичи стали проявлять повышенный интерес к предсказаниям будущего, в связи с этим спрос на тарологов на новогодних корпоративах вырос на 20%. Особенно популярен экспресс-формат, предполагающий быстрые предсказания на одной или двух картах.

Эксперт по организации мероприятий Анна Носова отметила, что каждый второй заказчик корпоративов выражает желание пригласить таролога или нумеролога. Специалист также сообщила, что в период предновогодних праздников гонорары подобных специалистов могут достигать 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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