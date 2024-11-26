Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 14:30

Общество

Телеканал Москва 24 запустил опрос на тему отношений внутри рабочего коллектива

Телеканал Москва 24 запустил опрос на тему отношений внутри рабочего коллектива

Москвичам рассказали, как выгодно продать старую технику

Посетители самого большого катка Москвы на ВДНХ поделились своими впечатлениями

Новости часа: еще 13 поликлиник обновлено по новому московскому стандарту

Астролог рассказал, как повлияет на людей последний ретроградный меркурий в 2024 году

"Вайб" стал словом года в России

Плюсовая температура сохранится в Москве 26 ноября

"Атмосфера": минус 4 градуса ожидается в Москве вечером 26 ноября

Телеканал Москва 24 посетил самый большой каток Москвы на ВДНХ

"Доктор 24": врач рассказал, насколько эффективна гирудотерапия

Исследование показало, что каждый третий работник в России практикует шантаж. Как сообщается, чаще всего жертвами становятся руководители, которым сотрудники угрожают увольнением, требуют изменения графика или ухода коллег.

Телеканал Москва 24 запустил опрос, в котором москвичи могут рассказать, как у них складываются отношения внутри рабочего коллектива. Для участия необходимо перейти по QR-коду в телеграм-канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика