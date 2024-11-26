Телеканал Москва 24 запустил опрос на тему отношений внутри рабочего коллектива

Исследование показало, что каждый третий работник в России практикует шантаж. Как сообщается, чаще всего жертвами становятся руководители, которым сотрудники угрожают увольнением, требуют изменения графика или ухода коллег.

Телеканал Москва 24 запустил опрос, в котором москвичи могут рассказать, как у них складываются отношения внутри рабочего коллектива. Для участия необходимо перейти по QR-коду в телеграм-канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.