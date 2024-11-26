Москвичам рассказали, как выгодно продать старую технику

Ритейлеры активно развивают услугу трейд-ин, позволяющую обменять старую технику на новую со скидкой. Клиенты могут сдать старые смартфоны, телевизоры, холодильники и другие устройства, получив за них скидку на покупку нового товара. Однако эксперты предупреждают о возможных подводных камнях, таких как рекламные акции, которые могут привести к навязыванию конкретного товара.

Процесс оценки техники включает проверку бренда, модели, состояния аккумулятора и целостности устройства. Исправная техника разбирается на запчасти или восстанавливается для продажи на вторичном рынке. В некоторых случаях крупная бытовая техника отправляется на утилизацию, а клиентам предлагается скидка на покупку конкретной модели производителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.