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26 ноября, 13:30

Общество

Астролог рассказал, как повлияет на людей последний ретроградный меркурий в 2024 году

Астролог рассказал, как повлияет на людей последний ретроградный меркурий в 2024 году

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Последний ретроградный меркурий в 2024 году накрыл Землю. Явление продлится до 15 декабря. Астрологи рекомендуют в этот период избегать чрезмерной активности, так как все начинания будут бессмысленными и даже вредными.

Астролог Борис Зак отметил, что, согласно карте гороскопа, Меркурий начинает двигаться против часовой стрелки, дольше оставаясь в одном знаке. Это приводит к замедлению многих процессов, сбоям в технике и возвращению людей или дел их прошлого. Он также предупредил, что отношения, начатые в период ретроградного Меркурия, могут оказаться недолговечными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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