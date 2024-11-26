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26 ноября, 12:30

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Телеканал Москва 24 посетил самый большой каток Москвы на ВДНХ

Телеканал Москва 24 посетил самый большой каток Москвы на ВДНХ

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Корреспондент Кристина Шашкова посетила самый большой каток Москвы на ВДНХ и рассказала, что там происходит.

Шашкова отметила, что лед на катке очень чистый и следов от коньков практически нет. Это отличная возможность для москвичей размяться и потренироваться, а также насладиться прекрасной погодой, отметила она.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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