Телеканал Москва 24 посетил самый большой каток Москвы на ВДНХ

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Корреспондент Кристина Шашкова посетила самый большой каток Москвы на ВДНХ и рассказала, что там происходит.

Шашкова отметила, что лед на катке очень чистый и следов от коньков практически нет. Это отличная возможность для москвичей размяться и потренироваться, а также насладиться прекрасной погодой, отметила она.

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