РФ ограничит въезд из десятка стран из-за появления нового штамма COVID-19

Иностранцы из Гонконга, Ботсваны, Намибии и десятка южноафриканских стран не смогут въехать в Россию с 28 ноября. Также продлится приостановка авиасообщения с Танзанией.

Кроме того, россияне, приезжающие из ряда африканских стран, Израиля, Британии, Гонконга, Китая, будут сдавать тесты на коронавирус. Такое решение приняли в Оперативном штабе.

Это связано с новым штаммом коронавируса. В России его пока нет. По прогнозам ученых, он может распространиться по миру, буквально, за несколько месяцев.

В Роспотребнадзоре полагают, что новый штамм может быть более заразным и способным снижать эффективность антител.

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