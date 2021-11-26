Москвичей предупредили о сильном ветре

В Москве до утра воскресенья будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.