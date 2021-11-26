В Москве выявили 3 929 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки подтвердили 3 929 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за сутки 5 136 человек.

В Московской области положительный результат теста на COVID-19 получили 1 812 человек, при этом выписали 2 009 человек.

За сутки в России выявили 34 690 новых случаев коронавируса. Регионами с минимальными темпами суточного прироста стали Калмыкия, Алтай и Тыва.

В мире число случаев коронавируса превысило 260 миллионам. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют почти 20 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 82 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

