Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса. Его обнаружили в Южной Африке.

На повестке дня главный вопрос – насколько опасна эта мутация, а также стоит ли из-за нее беспокоиться. Пока этот штамм обозначают цифрами, однако ему могут дать греческое имя, как у других штаммов.

О риске распространения этой версии коронавируса ранее предупредили британские ученые. По мнению врача-иммунолога Владислава Жемчугова, появление этого штамма является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Есть опасность, что он сможет эффективнее уклоняться от антител. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.