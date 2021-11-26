Число многодетных семей в столице увеличилось в 2,5 раза благодаря социальной поддержке

Многодетных семей в Москве за последние 10 лет стало в 2,5 раза больше. Сейчас их в столице почти 188 тысяч. Это стало возможно благодаря дополнительным мерам поддержки женщин с детьми со стороны города, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Один из главных инструментов поддержки семей – социальные выплаты, которые в 2022 году увеличат почти на 5%. Уже в период беременности будущая мама вправе получить несколько пособий, в том числе по беременности и родам. Также родители могут рассчитывать на юридическую, психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.