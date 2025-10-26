Форма поиска по сайту

26 октября, 11:15

Общество

Единовременную выплату в размере до 1,9 млн рублей смогут получить участники СВО в Москве. Им также положена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч рублей.

Раненым предусмотрены единовременные выплаты от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, семьям погибших – 3 миллиона рублей. После увольнения участники СВО могут получить специализированную медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Евгения Мирошкина

