В Москве проходит молодежный фестиваль "ДД фест", который посвящен полезной деятельности и саморазвитию. Для гостей приготовили различные лекции и мастер-классы, среди которых, например, создание миниатюрного здания или изготовление натуральной косметики.

Также в рамках мероприятия пройдет выставка проекта "Сделано в Москве", где гостей познакомят со столичными брендами. Кроме того, на площадках пройдут деловые игры, интеллектуальные шоу, шахматный турнир и многое другое. Партнерами фестиваля стал проект телеканала Москва 24 "Сортировочная".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

