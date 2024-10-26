26 октября, 23:15Общество
В Москве проходит молодежный фестиваль "ДД фест"
В Москве проходит молодежный фестиваль "ДД фест", который посвящен полезной деятельности и саморазвитию. Для гостей приготовили различные лекции и мастер-классы, среди которых, например, создание миниатюрного здания или изготовление натуральной косметики.
Также в рамках мероприятия пройдет выставка проекта "Сделано в Москве", где гостей познакомят со столичными брендами. Кроме того, на площадках пройдут деловые игры, интеллектуальные шоу, шахматный турнир и многое другое. Партнерами фестиваля стал проект телеканала Москва 24 "Сортировочная".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.