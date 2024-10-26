Фестиваль колледжей стартовал в Московском дворце пионеров 26 октября. На нем старшеклассники больше узнают о местах, куда планируют поступать. Кроме того, на фестивале представлены все учреждения профессионального образования столицы. В рамках мероприятия школьники также смогут пройти тестирование по профессиональной ориентации и принять участие в практических мастер-классах.

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