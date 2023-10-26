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26 октября, 18:30

Общество

Математик вывел формулу того, когда у детей в самолете случится истерика

Математик вывел формулу того, когда у детей в самолете случится истерика

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Математик из Оксфорда вывел формулу наступления истерики у детей в самолете. Оказалось, что при грамотном подходе, ее можно отложить на два часа.

Основными раздражителями назвали сонливость, скуку, голод и шум. Учитывать нужно каждый фактор по шкале от 0 до 10, где 0 – игнорирование проблемы, а 10 – ее успешное решение.

Для такого результата нужно, чтобы в полете дети больше всего спали, отвлекались на развлечения, перекусывали и не слушали шум самолета – с этим может помочь музыка или чтение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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