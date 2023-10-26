Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 07:45

Общество

Жителей столичного региона предупредили об опасности сбора грибов осенью

Жителей столичного региона предупредили об опасности сбора грибов осенью

"Утро": 2 градуса ожидается в столице 26 октября

В ГД предложили запретить увольнять с работы за редкие прогулы

В Госдуму могут внести законопроект об использовании телефонов на уроках

В РФ приняли решение об увеличении МРОТ

Почти 50% москвичей согласны работать больше при повышении зарплаты – ВЦИОМ

В РФ могут ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери

Ученые заявили, что климат в РФ изменится к 2030 году

Задержавшего грабителя пенсионера наградили

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Жителей столичного региона предупредили об опасности сбора грибов осенью. Как отметили в правительстве Подмосковья, некоторые виды непригодных для употребления в пищу грибов трудно распознать. Они практически неотличимы от съедобных.

В лесах Московской области опасными грибами являются ложная лисичка, ложный опенок, ложные волнушки и бледная поганка зеленовато-серая. Их употребление может нанести большой вред здоровью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика