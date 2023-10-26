Жителей столичного региона предупредили об опасности сбора грибов осенью. Как отметили в правительстве Подмосковья, некоторые виды непригодных для употребления в пищу грибов трудно распознать. Они практически неотличимы от съедобных.

В лесах Московской области опасными грибами являются ложная лисичка, ложный опенок, ложные волнушки и бледная поганка зеленовато-серая. Их употребление может нанести большой вред здоровью.

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