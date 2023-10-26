26 октября, 07:15Общество
Почти 50% москвичей согласны работать больше при повышении зарплаты – ВЦИОМ
Почти 50% москвичей согласны работать больше, если им повысят зарплату. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
При этом 20% респондентов назвали в качестве стимула к повышению эффективности своего труда оптимизацию производства и использование новой техники. Также по данным опроса стало известно, что собственную эффективность на рабочем месте больше половины опрошенных считают высокой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.