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Общество

В России с водительского удостоверения могут убрать штрих-код

В России с водительского удостоверения могут убрать штрих-код

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Внешний вид водительских прав может измениться. Это произойдет в марте 2023 года. Проект приказа подготовили в МВД России.

В пояснительной записке говорится, что при оформлении удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода. Дело в том, что он не уже не используется для считывания информации, сообщают в министерстве.

Права со штрих-кодом появились в 2011 году, он был нужен для помощи полицейским в борьбе с поддельными водительскими удостоверениями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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