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Общество

В России выявили два новых варианта коронавируса

В России выявили два новых варианта коронавируса

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В России выявили два новых варианта COVID-19, в том числе "Цербер". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве предполагают, что в дальнейшем они будут распространяться. Однако резкого роста заболеваемости в стране не ожидают, а потому никаких ограничений вводить не планируют.

По последним данным, заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд. Эпидситуацию называют управляемой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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