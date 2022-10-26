В России выявили два новых варианта коронавируса

В России выявили два новых варианта COVID-19, в том числе "Цербер". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве предполагают, что в дальнейшем они будут распространяться. Однако резкого роста заболеваемости в стране не ожидают, а потому никаких ограничений вводить не планируют.

По последним данным, заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд. Эпидситуацию называют управляемой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.