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Общество

В ГД внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян

В ГД внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян

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Ряды таких резервистов не пополнят не служившие россияне. Также от частичной мобилизации могут освободить некоторые категории научных сотрудников. Соответствующие законопроекты внесли в Госдуму.

Документ поможет избежать ошибок, которые допускали военные комиссариаты, призывая из резерва граждан, которые не проходили службу в российской армии. Отдельным законопроектом депутаты предлагают оформить бронь докторам и кандидатам наук.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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