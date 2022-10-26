В ГД внесли проект о запрете частичной мобилизации для не служивших россиян

Ряды таких резервистов не пополнят не служившие россияне. Также от частичной мобилизации могут освободить некоторые категории научных сотрудников. Соответствующие законопроекты внесли в Госдуму.

Документ поможет избежать ошибок, которые допускали военные комиссариаты, призывая из резерва граждан, которые не проходили службу в российской армии. Отдельным законопроектом депутаты предлагают оформить бронь докторам и кандидатам наук.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.