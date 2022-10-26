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Общество

Более 600 мобилизованных из Московской и Калужской областей отправились в зону СВО

Более 600 мобилизованных из Московской и Калужской областей отправились в зону СВО

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Более 600 призванных резервистов из Московской и Калужской областей отправились к местам выполнения задач в зоне СВО. Все они прошли полный курс по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки в одном из учебных центров Подмосковья.

В практическую часть занятий вошли стрельба из штатного стрелкового оружия, метание гранат, эксплуатация и обслуживание современного вооружения. А теперь воинский эшелон доставит мобилизованных в новые российские регионы, где им предстоит продолжить службу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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