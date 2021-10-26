Илон Маск стал самым богатым человеком

Илон Маск взял новую вершину. Он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. С 1982 года состояние бизнесмена подскочило примерно до 270 миллиардов долларов. Причем с минувшей пятницы он разбогател сразу на 40 миллиардов.

Все благодаря росту акций Tesla. Они подорожали почти на 13% на фоне новостей об удачной сделке с крупным сервисом автопроката. Корпорация собирается закупить у Маска 100 тысяч электромобилей. В итоге капитализация Tesla уже превысила триллион долларов.

До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос, когда его состояние достигло 212 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

