Стало известно, как будут работать объекты соцсферы в нерабочую неделю

Центры госуслуг "Мои документы" оставят открытыми 25 дежурных офисов, можно будет получить услуги по регистрации смерти и расторжению брака. Там же будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

ЗАГСы на каникулы не уйдут, но на церемонию бракосочетания не пустят гостей, а молодожены должны будут регистрироваться в масках. Что касается образовательных учреждений, то в школах объявят каникулы. В детских садах должны открыть дежурные группы для детей, чьи родители будут работать. Студенты колледжей и вузов переходят на дистанционное обучение.

Ветеринарные клиники будут работать по предварительной записи. Соцслужбы будут принимать заявления на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки "С заботой о здоровье". А также соцработники будут доставлять продукты людям, соблюдающим домашний режим. Клубы "Мой социальный центр" проведет несколько онлайн-занятий для москвичей старшего возраста. Центры "Моя карьера" и "Моя работа" так же уйдут на дистанционку.