26 октября, 18:30
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Речь идет о том, что рэпер в интервью Ксении Собчак сказал, что не понимает "праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад".
По его мнению, до сих пор, из года в год, тратятся на это миллионы. Это вызвало много вопросов. Отреагировали и в Кремле. Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами. Представитель Кремля предположил, что речь рэпера все же связана с незнанием, а не со злобой.
Однако артист уже заявил в Instagram-аккаунте, что не хотел никого обидеть, и его слова вырваны из контекста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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