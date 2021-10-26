Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Речь идет о том, что рэпер в интервью Ксении Собчак сказал, что не понимает "праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад".

По его мнению, до сих пор, из года в год, тратятся на это миллионы. Это вызвало много вопросов. Отреагировали и в Кремле. Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами. Представитель Кремля предположил, что речь рэпера все же связана с незнанием, а не со злобой.

Однако артист уже заявил в Instagram-аккаунте, что не хотел никого обидеть, и его слова вырваны из контекста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.