Стало известно, как будут работать столичные учреждения соцсферы с 28 октября по 7 ноября

17:45
Центры госуслуг "Мои документы" оставят открытыми 25 дежурных офисов. Можно будет получить услуги по регистрации смерти и расторжения брака. Там же будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.
ЗАГСы на каникулы также не уйдут, будут проходить свадьбы. Но на церемонию не пустят гостей. А молодожены должны будут регистрироваться в масках. Что касается образовательных учреждений, то в школах сделают каникулы. В детских садах должны открыть дежурные группы для детей, чьи родители будут работать. Студенты колледжей и вузов переходят на онлайн-обучение.
Ветеринарные клиники будут работать по предварительной записи. Социальные службы будут принимать заявления на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки "С заботой о здоровье". Соцработники будут доставлять продукты людям, соблюдающим домашний режим.
Клубы "Мой социальный центр" проведет несколько онлайн-занятий для москвичей старшего возраста. Центры "Моя карьера" и "Моя работа" также уйдут на дистанционку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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