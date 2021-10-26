В правительстве Москвы рассказали, как будут выглядеть свадьбы в нерабочие дни

В правительстве столицы рассказали, как будут выглядеть свадьбы в нерабочие дни. Пожениться будет можно, однако будут определенные условия.

Так, молодожены должны обязательно быть в масках и строго вдвоем, никаких гостей в условиях пандемии не предусмотрено. При этом всем парам, которые подавали заявление заранее, когда о нерабочих днях новостей еще не было, в регистрации не откажут.

Церемонии пройдут в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания, а также на выездных площадках. Парам, которые не согласны на усеченный формат праздника, предложат перенести дату на более поздний срок. Для этого до 28 октября нужно лично обратиться в ЗАГС и написать заявление.