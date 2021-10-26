В Москве выявлено 6 074 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 6 074 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 924 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили за день 2 930 человек. Выписали по выздоровлению 2 877 пациентов.



За последние сутки в России подтвердили 36 446 случаев заражения коронавирусом. При этом в 2 907 (8,0%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 8 316 019 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,15%, Республике Калмыкия – 0,19%, Магаданской области и Камчатском крае – 0,2%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии приближается к 245 миллионам. Сейчас болеют почти 18 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 75 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.