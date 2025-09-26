Обладательница роз за 1,5 млн рублей не узнала свой подарок в "вирусном" видео в Сети

Обладательница роз за 1,5 миллиона рублей не сразу поняла, что "вирусное" видео в соцсетях – о ней. 39-летняя москвичка Ольга Шультайс получила 4 941 алую розу от мужа на день рождения.

В интернете быстро распространился ролик с букетами цветов, которые сложены в слова: "Люблю тебя". Женщина рассказала, что сначала подумала, что подписчики ошиблись, и не могла связать "вирусную" новость со своим подарком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.