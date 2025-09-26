Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 23:45

Общество

Врач рассказал, как бороться с осенней хандрой

Врач рассказал, как бороться с осенней хандрой

Спортивный квадробинг стал трендом в Сети

В Москве изменят подход к распределению стимулирующих выплат для учителей

Беременность стала модным трендом в Сети

289 детей родились в Москве 25 сентября

Россияне могут получить штраф за громкий сигнал будильника

"Утро": температура воздуха в Москве составит 15 градусов 26 сентября

Юристы предупредили о штрафах за сжигание листвы и веток на дачных участках

Более 16,5 млн россиян сделали прививку от гриппа

"Московский патруль": столичные судебные приставы взыскали 3 млрд рублей с алиментщиков

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как бороться с осенней хандрой. По его словам, для этого нужно чаще гулять днем и усилить освещение в помещениях.

Физические нагрузки снимут напряжение, а встречи с друзьями и шопинг поднимут настроение. Важно создавать себе поводы для радости. Кроме того, нужно компенсировать нехватку триптофана и витаминов правильным питанием и пищевыми добавками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоВладимир БакланАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика