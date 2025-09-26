Врач рассказал, как бороться с осенней хандрой

Заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, как бороться с осенней хандрой. По его словам, для этого нужно чаще гулять днем и усилить освещение в помещениях.

Физические нагрузки снимут напряжение, а встречи с друзьями и шопинг поднимут настроение. Важно создавать себе поводы для радости. Кроме того, нужно компенсировать нехватку триптофана и витаминов правильным питанием и пищевыми добавками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.