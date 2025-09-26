Более 16,5 млн россиян сделали прививку от гриппа

Более 16,5 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. В первую очередь вакцинация рекомендована пожилым, детям, работникам образования, медицины и социальной сферы, а также людям с хроническими заболеваниями.

У вакцины от гриппа есть ряд противопоказаний. Некоторым не рекомендуется ставить ее. В первую очередь к таким относятся люди, у которых есть аллергия на куриный белок, поскольку вакцина изготавливается на эмбрионах кур.

