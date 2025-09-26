Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 07:15

Общество

Более 16,5 млн россиян сделали прививку от гриппа

Более 16,5 млн россиян сделали прививку от гриппа

"Московский патруль": столичные судебные приставы взыскали 3 млрд рублей с алиментщиков

"Российская креативная неделя" стартовала в Москве

Отопление подано более чем в 75% жилых домов Москвы

"Миллион вопросов": ландшафтный художник рассказала, как оформить свой участок

Москвич потратил 1,5 миллиона рублей на цветочное признание в любви

Знаменитый танец с концерта Татьяны Булановой снова исполнили на ВДНХ

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с заболеваемостью в Москве

"Вопрос спорный": что выбрать между арендой и покупкой жилья

Складирование вещей в подъездах может привести к штрафу

Более 16,5 миллиона россиян сделали прививку от гриппа. В первую очередь вакцинация рекомендована пожилым, детям, работникам образования, медицины и социальной сферы, а также людям с хроническими заболеваниями.

У вакцины от гриппа есть ряд противопоказаний. Некоторым не рекомендуется ставить ее. В первую очередь к таким относятся люди, у которых есть аллергия на куриный белок, поскольку вакцина изготавливается на эмбрионах кур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика