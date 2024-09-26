Новый вариант коронавируса XEC появился в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией не утихает во всем мире. Распространяются новые штаммы. Среди них подвид вируса, получивший название XEC.

На территории России уже зафиксированы два случая относящиеся к этому варианту. В Ростовской области и в Уфе. Этот штамм более заразный, чем предыдущие, однако переносится легче.

Симптомы XEC схожи с симптомами других штаммов: кашель, одышка, боль в горле, усталость, головная боль, ломота в теле. Зачастую практически сразу при заболевании появляются повышенная температура и озноб.

Столичные врачи напомнили о необходимости вакцинироваться, особенно людям, находящимся в группе риска. Среди них – пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, респираторными заболеваниями, маломобильные пациенты и пожилые люди.

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