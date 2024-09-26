26 сентября, 15:15Общество
В столичном родильном доме № 29 готовят к выписке маму с тройняшками
В столичном родильном доме № 29 готовят к выписке маму с тройняшками. Мальчик и две девочки родились 6 сентября, детям потребовалось выхаживание.
Его проводят прямо в роддоме опытные специалисты. В московских клиниках оборудованы реанимации, специальные отделения для недоношенных. Сейчас малыши уже окрепли и готовы отправиться домой вместе с мамой.
В семье уже есть старший ребенок – 11-летняя девочка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.