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26 сентября, 14:15

Общество

Россиянам рассказали о штрафах за пропаганду чайлдфри

Россиянам рассказали о штрафах за пропаганду чайлдфри

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За нарушение закона о запрете пропаганды чайлдфри в России предусмотрены штрафы. Для физлиц они составят до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей, для юрлиц – до 5 миллионов рублей.

Законопроект о запрете пропаганды движения уже внесли в Госдуму. Согласно документу, будет запрещено пропагандировать движение в интернете, СМИ, кино и рекламе, также под запретом окажутся пикеты и другие виды публичного высказывания из философии чайлдфри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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