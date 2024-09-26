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26 сентября, 12:15

Общество

Роспотребнадзор выявил первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса XEC

Роспотребнадзор выявил первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса XEC

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В Ростовской области и Башкирии Роспотребнадзор выявил первые случаи инфицирования новым штаммом коронавируса XEC. По словам переболевших, этот штамм переносится легче, чем предыдущие.

Симптомы XEC схожи с симптомами других штаммов: кашель, одышка, боль в горле, усталость, головная боль, ломота в теле. Зачастую практически сразу при заболевании появляются повышенная температура и озноб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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