В России обнаружен новый штамм коронавируса XEC, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам санитарных врачей, это комбинация вариантов FLiRT и "омикрон".

Врач-терапевт столичной поликлиники № 62 Алексей Амелин заявил о необходимости вакцинации. В группу риска входят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, респираторными заболеваниями, обмена веществ, маломобильные пациенты, пожилые люди и дети.

После введения препарата возможны небольшое повышение температуры или аллергическая реакция, однако врач об этом предупредит и расскажет, как защититься от осложнений, добавил Амелин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.