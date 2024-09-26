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26 сентября, 11:15

Общество

В России обнаружен новый штамм коронавируса XEC

В России обнаружен новый штамм коронавируса XEC

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В России обнаружен новый штамм коронавируса XEC, сообщили в Роспотребнадзоре. По словам санитарных врачей, это комбинация вариантов FLiRT и "омикрон".

Врач-терапевт столичной поликлиники № 62 Алексей Амелин заявил о необходимости вакцинации. В группу риска входят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, респираторными заболеваниями, обмена веществ, маломобильные пациенты, пожилые люди и дети.

После введения препарата возможны небольшое повышение температуры или аллергическая реакция, однако врач об этом предупредит и расскажет, как защититься от осложнений, добавил Амелин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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