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26 сентября, 11:00

Общество

Плодовые деревья зацвели второй раз за сезон из-за теплой погоды в Московском регионе

Плодовые деревья зацвели второй раз за сезон из-за теплой погоды в Московском регионе

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На дачных участках и в парках второй раз за сезон зацвели яблони, груши и сирень. Сбился календарь и у перелетных птиц. Так, стрижи и кукушки отправились в теплые края неделей позже, а скворцы, цапли и черные дрозды пока остаются в городе. Причиной такой аномалии стал самый теплый сентябрь, которого не было в Москве с 1879 года.

Однако специалист по ботанике, садовый дизайнер Вита Бунина считает, что не только из-за погоды в сентябре деревья вновь стали расцветать, еще одним важным фактором являются погодные условия в мае и начале июля.

Специалист напомнила, что 8 мая в столице выпал снег, из-за чего многие луковые растения и зацветшие плодовые растения потеряли возможность выносить плоды в этом году. Повторное цветение, которое демонстрируют растения в этом году, связаны с изменением погодных условий, подытожила специалист по ботанике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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