Свыше 130 пар заключили брак на Северном речном вокзале в этом году

Северный речной вокзал стал одной из самых популярных площадок проекта "Новые адреса счастья". Только в этом сезоне там заключили брак более 130 пар. А всего за последние три года именно эту локацию выбрали уже 364 раза.

На территории речного вокзала есть все необходимое для проведения свадебных церемоний. На крыше здания можно устроить праздничную фотосессию, а затем прогуляться по набережной и парку. Отметить свадьбу молодоженам предлагается в ресторане или кафе неподалеку.

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