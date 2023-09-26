Предстоящая пятница в Москве может стать самой теплой за 123 года

Пятница, 29 сентября, может стать рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре. В этот день термометры могут показать 23 градуса. Выше этой отметки было только в 1900 году.

Однако и 26 сентября температура воздуха значительно превышает норму. По словам синоптиков, только на юго-востоке области возможны заморозки до -1 градуса.

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