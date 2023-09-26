Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улицу Яблочкова.

"Сын у меня уже год там, по мобилизации ушел. Тут дочь остается, внучка и еще двое сыновей. За детей идем и за то, что деды не доделали идем", – рассказал о своей мотивации один из посетителей пункта отбора.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.