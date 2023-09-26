Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели

Синоптики сообщили, что в ближайшие дни в столице будет солнечно и тепло. Например, 26 сентября в течение дня воздух в городе прогреется до 20 градусов.

Над столичным регионом один антициклон сменяеся другим, поэтому в сентябре много солнечных дней. Середина недели порадует москвичей солнечной и малооблачной погодой с температурой на 3–4 градуса выше среднемноголетних значений.

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