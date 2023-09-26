Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 09:15

Общество

Минтруд рассмотрит расширение условий компенсации за задержку зарплаты

Минтруд рассмотрит расширение условий компенсации за задержку зарплаты

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 760 мм ртутного столба 26 сентября

Эксперты рассказали, как выбрать мюсли

Каждый третий россиянин не планирует покупку автомобиля – ВЦИОМ

Повышенное давление зафиксировали в столичном регионе 26 сентября

Новости часа: масочный режим локально ввели в Воронеже

В РФ могут ввести штрафы за выгул собак без намордника и поводка

Минобрнауки предложило отказаться от бумажных оригиналов документов при зачислении в вуз

"Утро": 20 градусов ожидается в столице 26 сентября

Эксперты объяснили, почему магнитные бури будут чаще происходить в течение осени

Право на компенсацию за задержку зарплаты могут расширить. Этот вопрос обсуждают в Минтруде.

На данный момент работодатель обязан предоставить компенсацию только в случае несвоевременной выплаты заработной платы сотруднику. Если же работодатель неправомерно не начислил зарплату, то и компенсацию в связи с задержкой работник не может получить, пояснили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика