Минтруд рассмотрит расширение условий компенсации за задержку зарплаты

Право на компенсацию за задержку зарплаты могут расширить. Этот вопрос обсуждают в Минтруде.

На данный момент работодатель обязан предоставить компенсацию только в случае несвоевременной выплаты заработной платы сотруднику. Если же работодатель неправомерно не начислил зарплату, то и компенсацию в связи с задержкой работник не может получить, пояснили в ведомстве.

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