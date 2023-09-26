В РФ предложили создать реестр для граждан, которые не платят алименты и прячут доход

Судебным приставам хотят дать полномочия оспаривать в суде сделки, с помощью которых злостные алиментщики прячут доход или имущество, пытаясь уйти от ответственности. В свою очередь неплательщиков планируют вносить в специальный реестр и общедоступную часть сведений о таких гражданах предполагают публиковать на сайте федеральной службы судебных приставов.

В Минюсте, который разрабатывает инициативу, заявили, что, как только алиментщик полностью рассчитается, его удалят из базы в течение пяти дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.