Новости часа: Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов

Советские дипломы должны учитываться при получении отсрочки от мобилизации, заявил глава Минцифры.

Минцифры намерено обсудить с Минпросвещения и Минобрнауки вопрос отсрочки для учителей информатики.

Списки не попадающих под частичную мобилизацию специалистов направят в Генштаб, сообщило Минцифры.