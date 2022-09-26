Новости часа: ГД поддержала поправки об освобождении мобилизованных от уплаты пени за ЖКХ

Комитет Думы поддержал поправки об освобождении мобилизованных от уплаты пени за жилищно-коммунальные услуги.

Авиакомпании попросили Минтранс дать сотрудникам отсрочку от призыва.

Московская торгово-промышленная палата открыла горячую линию для столичных предпринимателей по вопросам мобилизации.